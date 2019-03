HELIKOPTERI I BRODOVI U AKCIJI SPAŠAVANJA: Ugroženi životi 1300 putnika s kruzera koji je zapeo u oluji

Oko 1300 putnika koliko ih se nalazi na kruzeru kojemu se u vrlo lošim vremenskim uvjetima na zapadnoj norveškoj obali pokvario glavni motor, bit će evakuirano, izvijestila je u subotu norveška policija.

Spasilačka služba je izvijestila da brod “Viking Sky” pluta prema kopnu, nakon što je kapetan broda uputio poziv upomoć.

Kruzer je u vlasništvu tvrtke “Viking Ocean Cruises” i dio je grupe “Viking Cruises” koju je osnovao norveški milijarder Torstein Hagen.

Po podacima pronađenim na internetskim stranicama kompanije, kapacitet broda je 930 putnika.

Prema plovilu su upućeni helikopteri i drugi brodovi, a na kopnu su u stanju pripravnosti sve relevantne službe, objavila je policija.

#VikingSky struggling in huge waves only one kilometer from shore. Evacuation has started , but there are 1300 ppl on onboard – and ship is rolling violently acc to observer close by. pic.twitter.com/fA3tWaEPks

