Guverner poručio: ‘Legalizirajmo marihuanu u rekreativne svrhe za odrasle jednom zauvijek’

Autor: Hina

Guverner New Yorka Andrew Cuomo pozvao je u ponedjeljak na legalizaciju marihuane u rekreativne svrhe u svojoj državi, pridruživši se pokretu legalizacije koji se širi u Sjedinjenim Državama i u ostatku svijeta.

“Legalizirajmo marihuanu u rekreativne svrhe za odrasle jednom zauvijek”, pozvao je u ponedjeljak Andrew Cuomo, koji je u studenom ponovo izabran za guvernera te američke savezne države s oko 20 milijuna stanovnika, u govoru o svojim glavnim političkim zadaćama u 2019.

Ta izjava svjedoči o promjeni stajališta demokratskog guvernera koji se predstavlja kao uzor liberalizma i suprotnost administraciji republikanca Donalda Trumpa.

Ako država New York – u kojoj je grad New York, najveća američka metropola s 8,5 milijuna stanovnika – 2019. legalizira marihuanu u rekreativne svrhe to će ojačati trend koji se primjećuje u SAD-u i u drugim zemljama, napose u Kanadi, koja graniči s državom New Yorkom i koja je u listopadu legalizirala marihuanu.