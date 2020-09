GOTOVO JE? Vučić priznaje Kosovo uz blagoslov velike svjetske sile? Evo kako stoje stvari…

Autor: Dnevno

U Washingtonu je u četvrtak pod pokroviteljstvom Bijele kuće počeo dijalog Beograda i Prištine, a sve tri strane nagovijestile su napredak i mogućnost postizanja sporazuma, ali je srpski predsjednik Aleksandar Vučić rekao da je odbacio točku o priznanju neovisnosti Kosova.

Vučić je u Washingtonu rekao kako je odbacio točku o međusobnom priznanju Beograda i Prištine i poručio kako očekuje da će se u dijalogu pod pokroviteljsvom Bijele kuće doći do dobrog dokumenta ili ga, u suprotnom, “neće potpisati”.

Nijedan dokument za nas nije lak, taj je bio užasno težak, sa 15 ili 16 točaka, a jedna od njih je ona o kojoj se priča – o međusobnom priznanju, rekao je Vučić beogradskim novinarima poslije sastanka sa izaslanstvom Prištine čiji su moderatori bili specijalni izaslanik predsjednika SAD-a za pregovore Kosova i Srbije Richard Grenell i savjetnik za nacionalnu sigurnost Robert O’Brien.

Rekao sam da to ne možemo prihvatiti, ljudi iz Trumpova ureda su bili fer i mislim da u daljim dokumentima te odredbe više neće biti, rekao je Vučić.

Poručio je kako nema bojazni da će potpisati bilo kakav dokument kojim se priznaje neovisnost Kosova.

Vučić je rekao da je izaslanstvo Beograda došlo na razgovore sa Prištinom, pod pokroviteljstvom Grenella, u Washington da bi postiglo dogovor, te da vjeruje kako je to moguće. Naši razgovori i dalje traju, nastavit će se večeras i ujutro, vidjet ćemo da li ćemo moći postići dogovor, rekao je Vučić.

On je rekao i da se sutra nada susretu sa američkom predsjednikom Donaldom Trumpom, ali da to ne može potvrditi, niti je u to siguran.

Ako bismo noćas završili razgovore, odnosno rano jutro po našem vremenu, spremili bismo se i pripremili nekoliko glavnih rečenica i imao bih i nasamo dva ili tri minuta sa predsjednikom u Ovalnom uredu, rekao je Vučić, ali je ponovio kako ipak ne želi da nagađati o tome.

Vučić je beogradskim izvjestiteljima objasnio da je izaslanstvima predstavljen papir koji nosi naziv “Ekonomska normalizacija”, koju srpska strana ranije nije imala prilike vidjeti.

Nijedan dokument za nas nije lak, a taj je bio užasno težak, istaknuo je Vučić i ponovio stajalište srpskog izaslanstva kako točka 10 o međusobnom priznanju ne treba biti u dokumentu o ekonomskoj normalizaciji.

On je predvidio kako u nastavku dijaloga to pitanje više neće biti tema razgovora.

Takvo nešto Srbija ne želi ni da razmatra i točka, poručio je Vučić, istodobno ocijenivši kako je ekonomski prijedlog SAD-a “veoma dobar”.

“Nadam se da će biti dobar dokument, inače ga neću potpisati”, poručio je Vučić.

Premijer Kosova AvdulLah Hoti rekao je nakon sastanka kako su poduzeti veliki koraci ka postizanju sporazuma, javila je večeras prištinska Koha.

Hoti nije naveo više detalja o sporazumu, ali je dodao kako u petak očekuje potpisivanje onoga što je dogovoreno danas, prenosi portal Kosovo online.

“Mogu reći da neprihvatljivi sporazumi za Kosovo nikada nisu došli i neće doći iz Bijele kuće. Postigli smo veliki napredak u ekonomskoj suradnji i korak smo bliže zaključenju ovog pitanja. Jer sve što pričamo o Srbiji odnosi se na priznanje. Danas smo napravili veliki korak ka približavanju”, rekao je Hoti, navodeći da pitanje granica “niti je postavljeno niti će ikada biti postavljeno”,

On je naglasio da je prištinska delegacija nastupa “u okviru principa kosovske vlade”, i najavio “”Sutra ćete vidjeti sporazum”, prenijeli su kosovski mediji. “Tako je dogovoreno. Napravili smo veliki korak ka zaključivanju konačnog sporazuma sa Srbijom“, zaključio je Hoti.

Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost Robert O’Brien napisao je na Twiteeru da je sa liderima Srbije i Kosova bila “veoma dobra runda razgovora” i da je “postignut stvarni napredak”. “Ekonomska normalizacija znači radna mjesta za mlade ljude. Razgovori se nastavljaju sutra”, napisao je O’Brien.