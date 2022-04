GORIO RUSKI VOJNI INSTITUT, IMA ŽRTAVA! Putin izdao novu zapovijed: ‘Ni muha ne smije pobjeći’. Rusi tvrde da je Mariupolj u njihovim rukama, Harkov intenzivno bombardiran

Rat u Ukrajini traje već gotovo dva mjeseca, a ruske vojne snage regrupirale su se kako bi pokrenule ofenzivu na istoku zemlje. Započela je ‘druga faza rata’. Ukrajina je spremna na bezuvjetne pregovore o Mariupolju i predložila je “posebnu rundu” pregovora s Rusijom u opkoljenom gradu, objavio je ukrajinski pregovarač i pomoćnik predsjednika Mihajlo Podoljak. Drugi ključni ukrajinski pregovarač, David Arahamia, rekao je da su on i Podoljak spremni stići u Mariupolj na pregovore o evakuaciji ukrajinskog vojnog garnizona. Volodimir Zelenski je rekao da se situacija u Mariupolju pogoršava s otprilike 1.000 civila koji su ostali zarobljeni u čeličani Azovstal, dok su preostali borci znatno nadjačani. Ukrajinski predsjednik je rekao da je 120.000 ljudi zadržano u Mariupolju i da su “zločini koji se tamo događaju daleko strašniji i velikih razmjera nego u Borodyanki”, misleći na još jedan devastirani ukrajinski grad. Ramzan Kadirov, saveznik Vladimira Putina, rekao je kako vjeruje da će ruske snage imati potpunu kontrolu nad čeličanom Azovstal u Mariupolju “prije ručka ili poslije ručka” u četvrtak. Ministri financija Velike Britanije, SAD-a, Kanade i Francuske napustili su u srijedu sastanak G20 dok su govorili ruski predstavnici, usred podjela oko stalne prisutnosti Rusije u tom tijelu. Američki predsjednik Joe Biden trebao bi u četvrtak objaviti planove za slanje dodatne vojne pomoći za pomoć Ukrajini u borbi protiv ruske invazije, tvrde američki dužnosnici.

15:45 Gradonačelnik Mariupolja: U selu blizu grada pronađene masovne grobnice

Dodao je da “Rusi brišu zločine”.

14:50 Ukrajina: Ubili smo 21.000 ruskih vojnika

Ukrajina je objavila najnovije informacije o broju gubitaka koje je Rusija pretrpjela od početka rata. Tvrdi da je 21.000 ruskih vojnika ubijena od početka invazije Kremlja 24. veljače.

Losses of the Russian armed forces in Ukraine, April 21 pic.twitter.com/LLrpnTg5WX

14:30 Dužnosnik: Više od 1000 civilnih tijela u kijevskim mrtvačnicama

Tijela 1020 civila nalaze su u mrtvačnicama u Kijevu i okolici nakon što su se ruske trupe povukle iz područja oko glavnog grada, izjavila je za AFP potpredsjednica ukrajinske vlade Olga Stefanishyna. Njezini komentari uslijedili su nakon što je policija rekla da je otkrila posmrtne ostatke devet civila u gradu Borodianka, nekih 54 kilometra od glavnog grada, pokopane u zajedničkim grobnicama i na kojima se vide tragovi mučenja. Žrtve su “ili ubijene ili mučene do smrti tijekom”, rekao je regionalni guverner Kijeva Oleksandr Pavliuk, dodajući: Forenzičari sada pregledavaju tijela, ali ono što smo vidjeli bile su ruke vezane iza leđa, svezane noge i propucanih udova i potiljka.

14:00 Rusija zatvara konzulate baltičkih zemalja kao protumjeru

Rusija je u četvrtak objavila da zatvara konzulate baltičkih zemalja na svom tlu, kao odgovor na slične mjere koje su Latvija, Litva i Estonija donijele zbog ruske invazije na Ukrajinu. Rusko ministarstvo vanjskih poslova navodi u priopćenju da “povlači dozvolu za rad” generalnih konzulata Latvije, Estonije i Litve u Sankt Peterburgu, zamjerajući usto trima susjednim zemljama slanje “vojne pomoći režimu u Kijevu”. Rusija zatvara i latvijski konzulat i ured estonskog generalnog konzulata u Pskovu, na sjeverozapadu, navodi isti izvor. Voditelji i dužnosnici latvijske i estonske konzularne misije proglašeni su “personom non grata” i moraju napustiti ruski teritorij. U travnju su na zahtjev mjesnih vlasti zatvoreni ruski generalni konzulati u Latviji, Estoniji i Litvi, zbog ruske ofenzive u Ukrajini. Početkom travnja je više od dvjesto ruskih diplomata određen izgon iz zemalja Europske unije, na što Moskva uzvraća sličnim mjerama.

13:30 Ukrajina: Papa se pridružio UN-u i traži primirje za pravoslavni Uskrs

Papa Franjo pridružio se pozivu glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Antonija Gurerresa za primirje u Ukrajini na Uskrs koji pravoslavni vjernici slave 24 travnja, priopćila je u četvrtak Sveta Stolica. “Sveta Stolica i Sveti Otac pridružuju se pozivu koji je 19. travnja uputio Antonio Guterres, glavni tajnik Ujedinjenih naroda, u dogovoru s Njegovom Svetošću Svjatoslavom Ševčukom, poglavarom Grkokatoličke crkve u Ukrajini, za primirje u prigodi proslave Uskrsa po julijanskom kalendaru, 24. travnja”, piše u priopćenju.

13:00 Međarska traži detalje od EU-a prije odluke o sankcijama na ruske energente

Mađarska želi vidjeti detalje prijedloga sankcija Europske unije na uvoz ruskog plina i nafte prije nego odluči hoće li to blokirati ili neće, rekao je u četvrtak šef ureda premijera Viktora Orbana, dodavši da bi bilo “neodgovorno” uništiti gospodarstvo zemlje. Mađarska se od početka čvrsto protivi embargu na ruski plin i naftu jer bi to, kako tvrdi, uništilo mađarsku ekonomiju. Zemlja uvozi oko 80 posto potreba plina i 65 posto nafte iz Rusije, a rafinerije MOL-a u Szazhalombatti i slovačkoj Bratislavi trenutno prerađuju uglavnom rusku naftu. “Željeli bismo vidjeti koji su prijedlozi na stolu i postoji li alternativa kako bismo zamijenili resurse koji stižu iz Rusije”, rekao je Gergely Gulyas.

Što se tiče uvoza ruskog plina, Gulyas je rekao da ne vidi nikakvu alternativu u doglednoj budućnosti. Njemačka će prestati uvoziti rusku naftu do kraja godine, najavila je u srijedu šefica diplomacije Annalena Baerbock. “Bez ruskog plina, ne samo mađarsko, već i njemačko gospodarstvo bi posrnulo i skliznulo u duboku recesiju, tako je da bilo kakva rasprava o tome, ili moraliziranje, besmisleno”, rekao je Gulyas. Što se nafte tiče, nastavio je, stanje nije puno bolje, ali ima više alternativa.

12:55 Latvijski parlament: Rusija je počinila genocid u Ukrajini

Latvijski parlament u četvrtak je jednoglasno prihvatio rezoluciju u kojoj Rusiju optužuje za genocid nad ukrajinskim narodom. Zastupnici pozivaju druge članice EU-a da odmah prestanu uvoziti rusku naftu i plin. Parlament se referira na “opsežna svjedočenja i dokaze brutalnih zločina koje je počinila ruska vojska”. Zločini obuhvaćaju ubojstva, mučenja, seksualna zlostavljanja, oskvrnuća ukrajinskih civila u Buči, Irpinu, Mariupolju i drugim mjestima. Rusija također otima i deportira ukrajinske građane na svoj teritorij, dodaje se. Nakon djelomičnog povlačenja ruskih snaga s područja na sjeveru Ukrajine, otkrivena su trupla stotine civila, od kojih su neki bili vezani. Ukrajina i SAD optužuju Rusiju za genocid. Međunarodni kazneni sud u Haagu otvorio je istrage. Rusija čvrsto odbacuje optužbe.

12:30 Požar u zgradi ruskog vojnog instituta

Danas je u zgradi ruskog vojnog instituta u gradu Tver izbio ogroman požar. Kako javlja ruska prorežimska agencija Tass, u požaru je jedna osoba poginula, a 20 ih je ozlijeđeno. Tass piše da je požar izbio zbog kvara na električnim instalacijama. Radi se o ruskom institutu za razvoj novih sustava protuzračne obrane.

