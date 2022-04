GORI RUSKI VOJNI INSTITUT, IMA ŽRTAVA! Putin izdao novu zapovijed: ‘Ni muha ne smije pobjeći’. Rusi tvrde da je Mariupolj u njihovim rukama, Harkov intenzivno bombardiran

Rat u Ukrajini traje već gotovo dva mjeseca, a ruske vojne snage regrupirale su se kako bi pokrenule ofenzivu na istoku zemlje. Započela je ‘druga faza rata’. Ukrajina je spremna na bezuvjetne pregovore o Mariupolju i predložila je “posebnu rundu” pregovora s Rusijom u opkoljenom gradu, objavio je ukrajinski pregovarač i pomoćnik predsjednika Mihajlo Podoljak. Drugi ključni ukrajinski pregovarač, David Arahamia, rekao je da su on i Podoljak spremni stići u Mariupolj na pregovore o evakuaciji ukrajinskog vojnog garnizona. Volodimir Zelenski je rekao da se situacija u Mariupolju pogoršava s otprilike 1.000 civila koji su ostali zarobljeni u čeličani Azovstal, dok su preostali borci znatno nadjačani. Ukrajinski predsjednik je rekao da je 120.000 ljudi zadržano u Mariupolju i da su “zločini koji se tamo događaju daleko strašniji i velikih razmjera nego u Borodyanki”, misleći na još jedan devastirani ukrajinski grad. Ramzan Kadirov, saveznik Vladimira Putina, rekao je kako vjeruje da će ruske snage imati potpunu kontrolu nad čeličanom Azovstal u Mariupolju “prije ručka ili poslije ručka” u četvrtak. Ministri financija Velike Britanije, SAD-a, Kanade i Francuske napustili su u srijedu sastanak G20 dok su govorili ruski predstavnici, usred podjela oko stalne prisutnosti Rusije u tom tijelu. Američki predsjednik Joe Biden trebao bi u četvrtak objaviti planove za slanje dodatne vojne pomoći za pomoć Ukrajini u borbi protiv ruske invazije, tvrde američki dužnosnici.

12:55 Latvijski parlament: Rusija je počinila genocid u Ukrajini

Latvijski parlament u četvrtak je jednoglasno prihvatio rezoluciju u kojoj Rusiju optužuje za genocid nad ukrajinskim narodom. Zastupnici pozivaju druge članice EU-a da odmah prestanu uvoziti rusku naftu i plin. Parlament se referira na “opsežna svjedočenja i dokaze brutalnih zločina koje je počinila ruska vojska”. Zločini obuhvaćaju ubojstva, mučenja, seksualna zlostavljanja, oskvrnuća ukrajinskih civila u Buči, Irpinu, Mariupolju i drugim mjestima. Rusija također otima i deportira ukrajinske građane na svoj teritorij, dodaje se. Nakon djelomičnog povlačenja ruskih snaga s područja na sjeveru Ukrajine, otkrivena su trupla stotine civila, od kojih su neki bili vezani. Ukrajina i SAD optužuju Rusiju za genocid. Međunarodni kazneni sud u Haagu otvorio je istrage. Rusija čvrsto odbacuje optužbe.

12:30 Požar u zgradi ruskog vojnog instituta

Danas je u zgradi ruskog vojnog instituta u gradu Tver izbio ogroman požar. Kako javlja ruska prorežimska agencija Tass, u požaru je jedna osoba poginula, a 20 ih je ozlijeđeno. Tass piše da je požar izbio zbog kvara na električnim instalacijama. Radi se o ruskom institutu za razvoj novih sustava protuzračne obrane.

