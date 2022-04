GORI BELGOROD! Rusi evakuiraju ugrožene, tvrde da su napadnuti: ‘Ukrajinski helikopteri izveli su zračne udare’

12:12 Kremlj: Napad na skladište goriva ne stvara dobre uvjete za nastavak mirovnih pregovora

Iz Kremlja su reagirali na jutrošnji napad na skladište goriva u ruskom gradu Belgorodu, nedaleko od granice s Ukrajinom. Ruska strana tvrdi da su napad izvela dva ukrajinska borbena helikoptera. Tako su iz Kremlja poručili da “napad na skladište goriva ne stvara dobre uvjete za nastavak mirovnih pregovora”. Glasnogovornik Vladimira Putina rekao je da je ruski predsjednik izviješten o incidentu te da Rusija čini sve kako bi reorganizirala opskrbni lanac i izbjegla prekid opskrbe gorivom u gradu, objavio je Reuters.

12:07 Lavrov tvrdi da je postignut napredak u mirovnim pregovorima

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov prije razgovora sa indijskim kolegom Subrahmanyamom Jaishankarom rekao je da je postignut određeni napredak u mirovnim pregovorima s Ukrajinom, piše Reuters. Dodao je da Moskva priprema odgovor na ukrajinske prijedloge, koji uključuju ponudu Kijeva da postane neutralna u zamjenu za sigurnosna jamstva. Također je naglasio da je Kijev pokazao “mnogo više razumijevanja” za situaciju na Krimu, koji je pripojena Rusiji 2014., i regiji Donbas u istočnoj Ukrajini, koja je u velikoj mjeri pod ruskom kontrolom, kao i za nužnost neutralnog statusa Ukrajine.

12:01 Povlačenje ruskih snaga na sjeveru Ukrajine

Ruske snage povlače se iz Černjihiva na sjeveru Ukrajine, ali nisu ga još u potpunosti napustile, rekao je guverner, dodavši da su na istoku Ukrajinci vratili 11 naselja u području Hersona.”I Černjihiv i Kijev i dalje su izloženi kontinuiranim zračnim i raketnim napadima unatoč ruskim tvrdnjama o smanjenju vojnih djelovanja u toj regiji. “Zračni i napadi projektilima još su mogući u regiji, nitko ništa ne isključuje”, rekao je guverner Vjačeslav Čaus i dodao da ukrajinske snage ulaze i osiguravaju naselja koja su prethodno držale ruske snage, javlja Reuters.

11:50 Japan ne odustaje od ruskog plina

Japan će zadržati udio u projektu ukapljenog prirodnog plina (LNG) Sahalin 2 u Rusiji jer je ključan za energetsku sigurnost, izjavio je premijer Fumio Kishida.

11:10 Dogovoren plan evakuacije iz Mariupolja

Najviši dužnosnici Ukrajine i Rusije odobrili su plan evakuacije iz Mariupolja. U operaciji izvlačenja civila sudjelovat će, kako je ranije dogovoreno, 54 autobusa. Još uvijek nije dogovorena krajnja destinacija za evakuirane civile, ali je dogovoreno da će to biti Ukrajina, izvijestio je glasnogovornik Međunarodnog crvenog križa.

10:55 Iz Ukrajine nisu preuzeli odgovornost za napad

Guverner ruskog grada Vjačeslav Gladkov na Telegramu je napisao da su dva ukrajinska vojna helikoptera napala su u petak ujutro skladište goriva u ruskom gradu Belgorodu koji se nalazi na sjeveru, nedaleko od granice s Ukrajinom. On je tako optužio Ukrajinu za napad te je dodao da je požar ozlijedio dvoje radnika dok su neki stanovnici evakuirani. Iz Ukrajine nisu preuzeli odgovornost za napad, a video zapise je na društvenim mrežama podijelila agencija RIA. Autentičnost snimke napada ukrajinskih helikoptera nije potvrđena.

10:50 Više od 2.4 milijuna ljudi pobjeglo je iz Ukrajine u Poljsku

Više od 2.4 milijuna ljudi pobjeglo je iz Ukrajine u Poljsku od početka rata, priopćila je poljska granična policija. Broj prelazaka granice ipak je značajno pao, a jučer je zabilježen najmanji broj prelazaka otkako je Rusija napala Ukrajinu 24. veljače.

10:20 Bijela kuća najavila nove sankcije Rusiji

Glasnogovornica Bijele kuće Kate Bedingfield rekla je da je rat u Ukrajini strateška katastrofa za Rusiju i strateški neuspjeh za Putina. Naglasila je kako sada postoje nepobitni dokazi da rat koji traje više od mjesec dana nije postigao ono što je ruski predsjednik Vladimir Putin priželjkivao, zbog čega Kremlj nastoji “ponovno definirati” početne ciljeve. “Primijenjene sankcije nanose ekstremne troškove ruskom gospodarstvu”, tvrdi Bedingfield, koja je najavila dodatne sankcije ruskim tehnološkim tvrtkama koje su omogućile Putinov rat. “Spriječit ćemo ih u nabavi zapadne tehnologije i izbjegavanju strogih sankcija. Proširit ćemo sankcije na dodatne sektore ruskog gospodarstva važne Putinu, uključujući zrakoplovni, pomorski i elektronički sektor”, rekla je.

9:50 Konvoj kremu prema Mariupolju

Konvoj Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC) od samo tri vozila krenuo je iz Zaporižje prema Mariupolju s ciljem da pokuša olakšati evakuaciju civila iz opkoljenog grada. S odlaskom ekipe Crvenog križa prema Mariupolju jutros je bilo problema jer joj se nije mogla jamčiti sigurnost.

9:00 Bitanci: Ukrajinske snage ponovno zauzele sela Sloboda i Lukašivka

Britansko ministarstvo obrane navodi da su ukrajinske snage ponovno zauzele sela Sloboda i Lukašivka, koja se nalaze južno od Černihiva, i nastavile s uspješnim, ali ograničenim protunapadima istočno i sjeveroistočno od Kijeva.

8:56 Ruske snage u četvrtak zaplijenile 14 tona humanitarne pomoći

Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk izjavila je da su ruske snage u četvrtak zaplijenile 14 tona humanitarne pomoći iz autobusa koji su krenuli prema Melitopolju u južnoj Ukrajini, prenosi CNN. Hrana i lijekovi nalazili su se u12 autobusa. Ruske snage također su zaustavile humanitarni konvoj od 45 autobusa koji je krenuo prema Mariupolju. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da će vojska danas ponovno otvoriti humanitarni koridor od južnog grada Mariupolja do Zaporižja na zahtjev čelnika Francuske i Njemačke.

8:50 Sastaju se čelnici EU-a i Kine

Čelnici EU-a i Kine sastaju se u petak prvi puta u dvije godine, a na tom samitu Bruxelles će nastojati dobiti jamstva Pekinga da neće opskrbljivati Rusiju oružjem i da neće pomagati Moskvi u zaobilaženju sankcije Zapada nametnutih zbog invazije na Ukrajinu. Europski dužnosnici angažirani na pripremi samita su rekli da bi bilo kakva pomoć Rusiji naštetila međunarodnoj reputaciji Kine i ugrozila odnose s dva najveća trgovinska partnera – Europom i SAD-om. Predsjednici Europske komisije i Europskog vijeća, Ursula von der Leyen i Charles Michel, će na virtualnom sastanku na vrhu razgovarati s kineskim premijerom Li Keqiangom i potom s predsjednikom Xi Jinpingom.

8:40 Osam rezervoara goriva gori u skladištu nafte u Belgorodu

Osam rezervoara goriva gori u skladištu nafte u Belgorodu u Rusiji, a postoji opasnost da će se požar premjestiti na još osam, javila je ruska državna novinska agencija RIA Novosti. Agencija navodi da se stanovnici obližnjih ulica evakuiraju, no gradonačelnik Anton Ivanov je rekao da dva radnika u depou nisu ozlijeđena.

8:14 Lavrov u posjetu Indiji, evo što na sve kaže SAD

7:45 Ukrajinci: Preuzeli smo kontrolu nad dva naselja južno od Černihiva

Ukrajinske snage ponovno su preuzele kontrolu nad dva naselja južno od Černihiva. Sloboda i Lukašivka ponovno su u rukama ukrajinske vojske, tvrdi ukrajinsko ministarstvo obrane.

7:35 Rusi tvrde da ih Ukrajina napala

Regionalni guverner ruskog grada Belgoroda optužio je Ukrajinu za napad na skladište nafte u gradu. Vjačeslav Gladkov je na svom Telegram kanalu rekao da je požar, koji je izbio u petak ujutro, uzrokovan zračnim udarima dvaju ukrajinskih helikoptera. Ranije je rekao da su dvije osobe ozlijeđene, ali da nisu životno ugrožene. Stanovnici obližnjih ulica evakuirani su dok vatrogasci gase buktinju, rekao je. Ovo su nove optužbe ruske strane na račun Ukrajinaca za napad na teritoriju Rusije. Podsjetimo, Rusija je prije dva dana optužila Ukrajinu da je napala skladište oružja u istom gradu. Ukrajina nije preuzela odgovornost ni za jednu od eksplozija.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.

“The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it”, said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz

— NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022