(VIDEO) GOLEMA EKSPLOZIJA TANKERA! Odletio u zrak u jutarnjim satima, grdosija uz gusti, crni dim polako tone, posada je nestala

Tanker koji je prevozio dva milijuna barela nafte eksplodirao je u četvrtak ujutro u blizini nigerijske obale.

Ploveći pod nazivom Trinity Spirit, prema lokalnim izvješćima, odletio je u zrak u Ukpokiti polju nafte, u blizini terminala Escravos, pored ušća rijeke Niger.

Nakon eksplozije pojavio se ogroman plamen i gusti, crni dim, javlja Independent.

Razlozi havarije još se uvijek istražuju.

Međutim, ništa se još ne zna o posadi broda, ima li preživjelih i ozlijeđenih. Istovremeno, postoje dokazi koji potvrđuju da je posada od deset članova radila na tankeru u vrijeme kad se eksplozija dogodila.

Cijela posada je nestala nakon eksplozije, javlja The Daily Trust.

Dramatičan video prikazuje tanker koji pomalo tone.

Brod je u vlasništvu Shebah Exploration & Production Company Ltd (SEPCOL), a ovaj tip broda koristi se za proizvodnju nafte i goriva na moru, a služi i kao spremnik.

Katastrofalna eksplozija zasigurno će imati teške posljedice za prirodni svijet, a u kojem razmjeru, ostaje tek vidjeti.

Podsjetimo, ranije u siječnju ove godine, u Crnom moru zapalio se tanker Almuntazah, koji je prevozio 700 tona nafte, a plovio je pod zastavom Komora. Nasreću, posada od sedam ruskih pomoraca, tom je prilikom spašena.

Oil tanker capable of carrying 2 million barrels explodes off coast of Nigeria (Video) pic.twitter.com/avrQxapq6W









— Kenan Toprak (@kenantoprak63) February 3, 2022