Glavni tajnik NATO-a: Ovo je najveće gomilanje vojnih snaga od Hladnog rata

Autor: Dnevno

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg održao je presicu za medije nakon sastanka s ministrima obrane zemalja članica u Bruxellesu.

“Rusija nastavlja gomilanje vojnih snaga oko Ukrajine. Razgovarali smo i o ovoj najozbiljnijoj sigurnosnoj krizi u Europi u nekoliko desetljeća. Saveznici pozdravljaju sve diplomatske napore, ali zasad ne vidimo nikakve znakove deeskalacije na terenu, nema povlačenja vojnih snaga i opreme. To bi se dakako moglo promijeniti, no ono čemu sada svjedočimo je da je Rusija nagomilala snage koje su spremne napasti i to od Krima do Bjelorusije, ovo je najveća koncentracija snaga u Europi od Hladnog rata”, rekao je.

Na pitanje što točno znači novo normalno i hoće li se nove borbene grupe osnovati bez obzira na ruske poteze, rekao je:

“Novo normalno znači da je Rusija pokazala da je spremna dovesti u pitanje temeljna načela naše sigurnosti. Pravo svake zemlje je da odabere svoj put i da NATO saveznici zaštite svoje članice. Rusija krši ta načela i gomila najveću koncentraciju vojnih snaga od Hladnog rata kako bi pokušala zastrašiti ostale zemlje u Europi kako bi prihvatili njihove zahtjeve. Sa žaljenjem moram reći da ne znamo što će se dogoditi, ali znamo što se već dogodilo.

Pokazali spremnost za silu

Rusija je pokazala spremnost da upotrijebi silu kako bi prisilila druge zemlje i kako bi pokušala promijeniti temeljna načela bitna za našu sigurnost”, rekao je između ostalog.