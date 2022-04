GADNO JE ZATRESLO: Tlo ne miruje, grmjelo i ljuljalo u istočnoj Turskoj

Oko 17 sati po lokalnom vremenu područje u istočnoj Turskoj, 35 km istočno od Malataye i 14 km sjeverno od Sincika pogodio je potres magnitude 5 po Richteru, javlja EMSC.

Potres je zabilježen na području koje je granica Turske i Sirije.

“Tako se jako treslo”, neki su od komentara na stranicama EMSC-a.

Zasad nema dojava o materijalnoj šteti ili žrtvama.

