(FOTO) ZABRANITE TAJ USTAŠKI DERNEK! ‘Kakva katolička komemoracija, pa to je leglo fašizma!’

Nije baš austrijskim građanima svejedno, odnosno neće im biti sada početkom svibnja kad se na Bleiburgu budu obilježavali dani sjećanja na žrtve križnog puta. Jasno, progresivni kakvi jesu, htjeli bi do kraja zabraniti hrvatskim štovateljima da masovno dolaze na to mjesto kako bi, po njihovim riječima, širili fašizam i propagirali ga. Na koncu, govore tako i u listu Der Standard koji se pita kako to da je stranim političarima zabranjeno širiti propagandu po njihovoj zemlji, a eto baš hrvatskim – nije. Doduše, ovo ne šire političari, već štovatelji nekih zaboravljenih ideologija iz nekih davnih vremena, ali opet…

“Zašto nas kritiziraju i unutar i izvan Austrije? Pa kako i neće, kad se ovdje svake godine okupi pokoja tisuća hrvatskih građana koji stižu širiti fašizam. Takvo slavlje jednog režima koji je u prošlosti nanio toliko zla jednostavno je nedopustivo”, pišu u Der Standardu.

Pod egidom katoličke komemorcije, navodi se dalje, dopušta se sve i svašta, a to već odavno nije događaj pretežito vjerskog predznaka. Svoje prste u tome imaju i crkvene vlasti koje sve to dopuštaju, a događanja na Bleiburgu u svoje političke svrhe koriste i brojni hrvatski političari, naročito u predizborna vremena. Podsjetimo, ovo je vrijeme kampanje za europske izbore…

Der Standard navodi i stav profesora prava sa Sveučilišta u Innsbrucku Karla Webera, koji smatra da postoje uvjerljivi razlozi da se skup na Bleiburgu zabrani.

Na proteklim komemoracijama je redovito dolazilo do kršenja austrijskog kaznenog prava, a prema zakonu koji regulira javno okupljanje, svaka manifestacija čija je svrha u sukobu s važećim pravom može biti zabranjena, tumači profesor Weber. Temeljem iskustva proteklih godina “ustaško okupljanje”, kako skup na Bleiburgu naziva Weber, ne treba biti dozvoljeno.