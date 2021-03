(FOTO) ZABILJEŽILI ČAK 500 POTRESA U JEDNOM DANU! Objavljene najnovije fotografije pustoši koju je ostavila erupcija vulkana

Islandska meteorološka služba, nakon erupcije vulkana na poluotoku Reykjanes koji je počeo lavu ispuštati u subotu, objavila je najnovije fotografije pogođenog područja, u blizini planine Fagradalsfjall. Na istima je vidljivo kretanje lave koja je iza sebe ostavila crno, “opožareno” područje.

