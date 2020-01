(FOTO/VIDEO) STRAVIČNA NESREĆA: Zrakoplov ispustio gorivo na školsko igralište puno djece

Prava drama dogodila se u Los Angelesu. Zrakoplov koji se vraćao u zračnu luku ispustio je gorivo na igralište jedne osnovne škole, na kojem su se u to vrijeme igrala djeca. Ozlijeđeno je više od 50 djece i odraslih. Srećom, nitko nije morao biti prebačen u bolnicu

Uprava za zrakoplovstvo priopćila je da se radilo o letu Delta Air Lines koji je putovao prema Šangaju, no nedugo nakon polijetanja proglasio je izvanredno stanje, te se vratio natrag u Los Angeles.

U zrakoplovu su bile 164 osobe, a nesreća s gorivom započela je nakon što je pilot bio prisiljen isključiti motor, zbog čega je morao olakšati i samu težinu aviona kako bi što sigurnije sletio.

Zrakoplov je napravio krug odmah nakon polijetanja, ispustio gorivo nad dječjim školiskim igralištem, potom sletio, a svi putnici i posada su ostali neozlijeđeni.

🇺🇸 The Delta Flight 89 to Shanghai, who was dumping fuel over Los Angeles, and other part over the ocean has hit a playground near Los Angeles International Airport.

Video via @SujeyHernandez

pic.twitter.com/orHExBdpn7

— air plus news (english) (@airplusnews_EN) January 14, 2020