(FOTO/VIDEO) ‘OLUJA SVIH OLUJA’ PRED NEW YORKOM! Iz grada već sad stižu zastrašujuće snimke: ‘Ovo je tek početak…’

Autor: Dnevno

Unatoč naporima na zaštiti grada od poplava nakon uragana Sandy 2012. godine – koji je usmrtio 44 osobe i danima paralizirao američku ekonomsku prijestolnicu – New York je i dalje vrlo osjetljiv na poplave. Dokazuju to i snimke građana ovog grada koje su objavili na društvenim mrežama.

Poplavljene podzemne željeznice, neprohodne i zatvorene ceste, putnici do pojasa u vodi, prizori su to koji ulijevaju strah u kosti. Naime, u takvom stanju New York dočekuje najavljenu ‘oluju svih oluja’ Elsu, koja u ovom trenutku napreduje uz istočnu obalu SAD-a.

Some subway system ya got there. This is the 157th St. 1 line right now. @NYCMayor @BilldeBlasio pic.twitter.com/xyfTAUPPNu — Paullee 🤠 (@PaulleeWR) July 8, 2021

#HappeningNow Traffic Advisory, please avoid the Major Deegan Expressway in the v/o 179th Street due to severe flooding. #NYPD SRG is conducting rescue operations utilizing a barrier truck to remove stranded motorists from their vehicles. pic.twitter.com/wZnil61zqV — NYPD Special Ops (@NYPDSpecialops) July 8, 2021









Meteorolozi i ostali stručnjaci upozoravaju da će ovakvi problemi biti sve veći i češći, te se dodaje kako je ovo tek početak. Nekoliko dužnosnika, uključujući Erica Adamsa, predsjednika četvrti Brooklyn i mogućeg kandidata za gradonačelnika New Yorka na izborima u studenom, pozvalo je na hitna ulaganja i jačanje gradske infrastrukture.









“Ekstremne vremenske epizode poput ove neće nestati”, upozorila je jedna od njegovih glavnih protivnica, Kathryn Garcia, koja je nadzirala ispumpavanje vode nakon uragana Sandy.

New York City long jumping olympics have officially started pic.twitter.com/LRz6iPW4TF — BSM (@ouchMAYORGAns) July 8, 2021

Wah new york banjir cuy https://t.co/6kfnNYg5nu — Pemakan Kuaci🐁 (@bnzrasy) July 9, 2021

Podsjetimo, u nizu grmljavinskih oluja nad gradom i okolnim područjima u četvrtak popodne, pala je velike količina kiše koju odvodni sustav nije mogao progutati, priopćila je Nacionalna meteorološka služba (NWS). Neke glavne ceste, uključujući Bronx, privremeno su zatvorene, što je izazvalo kaos u prometu. NWS je upozorio na moguće poplave do petka ujutro, uz dakako očekivani dolazak jakih kiša koje donosi oluja Elsa.