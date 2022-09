(FOTO/VIDEO) ISPRAZNILI POLICE, MNOGI BJEŽE: Uragan Ian divlja prema Floridi, aktivirana i Nacionalna garda

Autor: Dnevno.hr

Uragan Ian kreće se prema Floridi nakon što je u utorak pogodio zapadnu Kubu.

Lokalni dužnosnici apeliraju na ljude da pobjegnu sa zapadne obale poluotoka prije olujnog udara koji bi na nekim područjima mogao biti opasan po život.

Ian je klasificiran kao oluja 3. kategorije, objavio je američki Nacionalni centar za uragane, a Kubom je poharao brzinom vjetra do 205 km/h.





Stotine tisuća stanovnika na zapadu Kube ostalo je bez struje, a prognostičari su upozorili na opasnost od olujnih udara, bujičnih poplava i odrona blata.

Hurricane Ian’s eye wall is packed with lightning right now. Spectacular imagery of a powerful, intensifying storm. pic.twitter.com/y09ePKIDCt — Dakota Smith (@weatherdak) September 27, 2022

Guverner: Prijetnja velike katastrofe

Uragan Ian na putu je prema zapadnoj Floridi, gdje će kiše i vjetrovi jačine tropskih oluja početi u utorak, a poplavne kiše očekuju se od srijede do četvrtka ujutro.









Guverner Floride Ron DeSantis govorio je o prijetnji “velike katastrofe” čiji bi se utjecaj mogao osjetiti u cijeloj državi. Stanovnici su se tijekom dana opskrbljivali hranom, vodom, lijekovima i gorivom.

“Ovo je stvarno veliki uragan u ovom trenutku”, rekao je na tiskovnoj konferenciji u ponedjeljak, pozivajući stanovnike da “ostanu mirni”, ali “učine ono što je potrebno da budu spremni”.

Neki dijelovi američke savezne države nisu vidjeli uragan ove magnitude otprilike jedno stoljeće.









You can see #HurricaneIan‘s effects already being made on almost all of the Key West, Florida livecams. This is from the Southern Most Beach Resort livecam just moments ago. #Hurricane #Ian #KeyWest pic.twitter.com/9C2qQIRGKL — BirdingPeepWx (@BirdingPeepWx) September 27, 2022

Proglašeno izvanredno stanje, aktivirana Nacionalna garda

Guverner je proglasio izvanredno stanje za cijelu Floridu tijekom vikenda i aktivirao 5000 vojnika Nacionalne garde da pomognu u naporima pružanja pomoći.

Duž obale zaljeva Tampa Bay na Floridi, osnovne potrepštine brzo su nestale s polica trgovina mješovitom robom, a na benzinskim crpkama bili su dugi redovi.

Lakeland-based Publix Super Markets announced Tuesday that it is closing some stores and modifying the hours of nearly 200 supermarkets along the Gulf Coast because of Hurricane Ian.https://t.co/qTpOCPOlMC — Florida Today (@Florida_Today) September 27, 2022

“Nikad nije prerano za pripremu”, tvitala je gradonačelnica Tampe Jane Castor.

Lokalni dužnosnici u Tampi, Miamiju i Fort Lauderdaleu dijele besplatne vreće s pijeskom kako bi pomogli stanovnicima da zaštite svoje domove od poplava.

Meteorolozi su rekli da su moguće bujične poplave do utorka na poluotoku Florida i Florida Keysu kako se uragan približava.

Bijela kuća je također donijela vlastitu deklaraciju o izvanrednom stanju, što će pomoći saveznim i državnim dužnosnicima da koordiniraju pomoć u slučaju katastrofe. Savezni dužnosnici unaprijed pripremaju milijune obroka i litara vode u Floridi i susjednoj Alabami.

Predsjednik Joe Biden odgodio je planirani posjet Floridi.