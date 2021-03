(FOTO/VIDEO) GRČKU POGODILA SERIJA SNAŽNIH POTRESA: Nema informacija o žrtvama, ali sve je više oštećenih objekata

Oko 13:16 sati po lokalnom vremenu, Grčka se zatresla na 6,3 po Richteru. Epicentar je bio u blizini mjesta Týrnavos, no osjetio se diljem te regije.

“Hodao sam ulicom i nisam mogao držati ravnotežu. Zgrade su se ljuljale, dizala se prašina”, napisali su jedni. Drugi su podrhtavanje osjetili u polju pa navode kako su se strojevi pomicali tako da se činilo da ih netko namjerno pomjera.

Nakon toga potresa uslijedilo je oko 29 aftershockova, svi s magnitudom jačom od 3 po Richteru. Štoviše, 20-ak minuta nakon glavnog udara uslijedio je jedan 5 po Richteru, pa 3,6 te opet 5,1 po Richteru.

Iako se na početku nije činilo da su nastale neke ozbiljnije štete, u satima nakon potresa mještani su počeli objavljivati fotografije krhotina na ulici, srušenih zidova…

Kako javlja Al Jazeera, vatrogasci su evakuirali muškarca iz sela Mesochori. Tamo je naime jako oštećena crkva, a i zidovi osobnih domova porušili su se.

Na svu sreću, nema vijesti o žrtvama, ali službe pozivaju građane da ostanu na otvorenom zbog mogućih aftershockova.

Podrhtavanje se osjetilo u Bugarskoj, Turskoj, Italiji, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji…

#GreeceEarthQuake The earthquake occurred at around 13:16 TSI.

There were no reports of damage or casualties. https://t.co/XyHvhzEimS#Greece #earthquake #σεισμος #deprem #Lárisa #seismos Λαρισα pic.twitter.com/p5q8L7H5dX









