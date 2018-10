(FOTO) UZNEMIRUJUĆE: Valdec dobio fotografije raskomadanog saudijskog novinara

Autor: Robert Valdec

Još uvijek nema definitivne potvrde što se, zapravo, događalo 2. listopada u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu, no sigurno je jedno – novinar Jamal Kashogghi, Saudijac s američkom dozvolom boravka, kolumnist Washington Posta, nekad blizak saudijskoj kraljevskoj obitelji, a u posljednjih godinu dana oštri kritičar mladog princa Bin Salmana, ušao je ishoditi dokumente za vjenčanje, a živ iz konzulata nije izašao.

Do sada najvjerojatnija verzija, kojom barata većina medija, kaže kako su Kashogghija u konzulatu brutalno mučili, smaknuli i raskomadali pripadnici posebne grupe koja je tog dana zbog toga doletjela u Tursku, a nakon ‘obavljenog posla’ njeni su se pripadnici vratili u Saudijsku Arabiju. Tijelo, navodno, nije pronađeno, no jutros mi je sa zaštićene adrese stigao e-mail s fotografijama koje su, tvrdi se u mailu, snimljene tijekom očevida na mjestu na kojem su, kaže autor maila, pronađeni ostaci ubijenog novinara.

”Šaljem ti ove osjetljive fotografije koje je snimio jedan od istražitelja. Želja mu je bila samo da svijet vidi što se doista dogodilo s njim, a ja ti ih šaljem u nadi da će bar malo probuditi svijest ljudi o lažima kojima nas zasipaju mainstream mediji. Oprosti što su fotografije uznemirujuće”, stajalo je u mailu.

Objavljujemo samo dvije od više pristiglih fotografija budući da je na ostalima riječ o prizorima koji doslovno izazivaju mučninu – od odsječene glave s koje je oguljena koža sa lica, do odsječenih genitalija.

Naravno, ne možemo tvrditi da je riječ o autentičnim fotografijama, no izvor koji ih je dostavio dosad se pokazao prilično pouzdanim. Naime, od iste sam osobe prije točno tri godine dobio informaciju kako se turska vojska sprema srušiti ruski borbeni zrakoplov. Tu sam informaciju objavio u hrvatskim medijima, no prošla je prilično nezapaženo. Ali samo mjesec dana nakon toga, turski je F16 raketom zrak-zrak srušio ruski borbeni zrakoplov SU24.

Nakon toga, dosta se medija pozvalo na moju mjesec dana staru, u to vrijeme neprovjerenu informaciju. Stoga, postoje razlozi zbog kojih vjerujem da su fotografije i tvrdnje kako su raskomadano tijelo novinara Kashogghija turski istražitelji napokon i pronašli. Inače, cijela priča oko ubijenog novinara puno je složenija nego sto se čini na prvu – Jamal Kashogghi, poznati saudijski novinar koji je izvještavao još o ratu koji je bivši SSSR vodio u Afganistanu, jedan od boljih poznavatelja djelovanja famozne Al Kaide i njenog vođe Osame Bin Ladena, bio je ‘dvorski novinar’ saudijske kraljevske obitelji pa čak i savjetnik vlade te prebogate zaljevske države.

No, nakon dolaska Donalda Trumpa u Bijelu kuću i početka uspona na prijestolje mladog princa Mohammeda Bin Salmana, Kashogghi odlazi u Sjedinjene Američke Države gdje postaje jedan od najžešćih kritičara vlastite zemlje. Spekulacije o razlozima za to su različite, jedna od vjerojatnijih i logičnijih jest da je Kashogghi naprosto bio preblizak opciji unutar kraljevine koja je izgubila vlast, ali i bivšim vladajućim strukturama vlasti u SAD-u koje su, nakon dolaska Trumpa na vlast, nastavile djelovati kao ‘deep state’ (duboka država). Ta duboka država koristila je Kashogghija kako bi kvarila odnose nove američke i nove saudijske vlasti. Izgleda da mu je to i došlo glave.