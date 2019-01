(FOTO) Tajland pogodila najjača oluja u zadnjih 30 godina

Tropska oluja Pabuk udarila je na južni Tajland uz jake vjetrove i kišu i očekuje se da će biti najjača koja je pogodila regiju u posljednjih 30 godina.

Oluja je stigla do kopna rušeći stabla na kuće u provinciji Nakhon Si Thammarat. Kreće se kroz južni Tajland, prolazeći preko turističkih odredišta.

Na tisuće ljudi napustilo je popularne otoke Koh Samui, Koh Tao i Koh Phangam.

Tropical Storm Pabuk heading towards Southern Thailand…Effects already being felt…Will last till 5 January. pic.twitter.com/go5tyRzlcI

