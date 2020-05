(FOTO) SKANDALOZNO! Orbán objavio kartu Velike Mađarske: Cijela Hrvatska u njezinim je granicama

Mađarski premijer i predsjednik stranke Fidesz Viktor Orbán u srijedu je na svom službenom Facebook profilu objavio čestitku maturantima na kojoj je Mađarska iscrtana u granicama nekadašnje Austro-Ugarske Monarhije.

Dakako, gotovo cijela Hrvatska obuhvaćena je unutar tih granica.

Iako je riječ o povijesnoj karti, postavlja se pitanje kako bi to izgledalo kada bi, primjerice, hrvatski premijer čestitao maturantima uz zemljovid NDH?

Komentatori na društvenim mrežama već se pitaju hoće li hrvatske vlasti reagirati.

Ovo nije prvi takav slučaj.

Podsjetimo, Orbán je i u prosincu 2019. održao sastanak predsjedništva stranke pred istom takvom kartom.

16. Elnökségi ülés Advent idején // Advent meeting of the party presidency

Također, u lipnju 20019. Međunarodni ured za informiranje kabineta Viktora Orbána objavio jeilustraciju ‘Velike Mađarske’, Nagy-Magyarország, koju komadaju ruke i grabe njezin teritorij kako bi obilježili Dan nacionalnog zajedništva, spomendana uvedenog 2010. kako bi se obilježilo Trianonski mirovni ugovor koji je potpisan 1920. između Saveznika i Mađarske u palači Trianon u Versaillesu.

2/3 of the country was taken away https://t.co/ZYKJH78pcm pic.twitter.com/HGngXuvChw

— About Hungary (@abouthungary) June 4, 2019