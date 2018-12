(FOTO) Putovanje života: Francuz (71) preko oceana krenuo u ‘bačvi’

U spremištu je foie gras i boca bijelog vina Sauternes za Novu godinu. Savin također ima bocu crnog vina kako bi proslavio svoj sedamdesetdrugi rođendan 14. siječnja.

Francuz je krenuo na put preko Atlantika u narančastoj kapsuli u obliku bačve, koristeći za pogon morske struje, prenosi u četvrtak BBC.

Sedamdesetjednogodišnji Jean-Jacques Savin (71) krenuo je iz El Hierra na španjolskim Kanarskim otocima i nada se doći do Kariba za tri mjeseca.

U kapsuli se nalaze krevet, kuhinja i ostava s hranom i pićem.

