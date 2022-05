(FOTO) PRONAĐENA BAČVA S LJUDSKIM OSTACIMA: Suša otkrila jeziv prizor, policija vjeruje da će naći još tijela

Bačva s ostacima ljudskog tijela otkrivena je na blatnoj obali jezera Mead, nedaleko od Las Vegasa, koje se uslijed suše znatno povuklo i smanjilo, priopćila je u ponedjeljak lokalna policija koja očekuje da će se u tom golemom rezervoaru, u kojem su razine vode rekordno niske, pronaći još tijela.

Obližnji Las Vegas povijesno je bio utočište zločinaca povezanih s mafijom, a za mafiju se vjeruje da je tijela svojih neprijatelja bacala u duboke vode jezera, piše francuska agencija Afp.

Pronađena bačva, uvelike nagrižena korozijom, podsjeća na industrijski skladišni bubanj, a uočili su je ljudi koji su plovili na čamcu, objavila je policijska postaja Las Vegasa.

Povijesna suša koja zahvaća veći dio zapadnih Sjedinjenih Država stvara pritisak na izvore vode, a razine vode u akumulacijama i jezerima padaju na neviđeno niske razine.

