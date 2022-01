(FOTO) PRKOSE STROGIM SANKCIJAMA: Sjeverna Koreja lansirala ‘najmoćniji projektil u posljednjih pet godina’, svijetu pokazali fotografije moćnog oružja!

Sjeverna Koreja objavila je fotografije za koje kažu kako su snimljene prilikom lansiranja najmoćnijeg projektila u posljednjih pet godina. Na fotografijama snimljenima iz svemira vidi se dio Korejskog poluotoka, a u ponedjeljak je i Pjongjang potvrdio testiranje balističke rakete srednjeg dometa (IRBM) Hwasong-12.

Međutim, novo testiranje rakete dignuo je međunarodnu zajednicu na noge, budući je samo u posljednjih mjesec dana izvela rekordan broj od sedam lansiranja projektila. Njihove su akcije oštro osudile SAD, Južna Koreja, Japan i druge zemlje.

Nova balistička raketa navodno može putovati tisućama milja, što znači kako je primjerice, američki Guam na udarnoj udaljenosti.

No, iako je UN zabranio Sjevernoj Koreji testiranje balističkog i nuklearnog oružja i uveo joj stroge sankcije, država redovito prkosi toj zabrani. Američki su dužnosnici u ponedjeljak rekli da ovaj korak u aktivnostima opravdava obnovu razgovora s Pjongjangom.

Nakon što su ga otkrili u svojim proturaketnim sustavima, Južna Koreja i Japan prvi su prijavili lansiranje u nedjelju.

Naime, njihove su procjene da je preletio umjerenu udaljenost za IRBM, prešavši udaljenost od oko 800 km i dosegnuvši visinu od 2000 km prije nego što je sletio u vode kod Japana. Projektil može punom snagom i na standardnoj putanji, putovati do 4000 km.

Sjeverna Koreja potvrdila je lansiranje projektila u ponedjeljak kroz izvješća svojih državnih medija. Državna novinska agencija KCNA objavila je da je raketni test pokrenut kako bi se “provjerila njegova točnost”. Bio je namjerno nagnut kako bi sletio “uzimajući u obzir sigurnost susjednih zemalja”.

Osim toga, državni su mediji objavili i do sada neviđene fotografije, a neke su, kako su rekli, snimljene kamerom postavljenom na bojnu glavu projektila. Jedna od fotografija prikazuje trenutak lansiranja, a druga očito prikazuje projektil usred leta.

Vođa Kim Jong-un nije bio prisutan kako bi promatrao nedjeljno lansiranje, u usporedbi s prije tri tjedna, kada su slike pokazivale njegovo prisustvo na lansiranju testa hipersoničnog kliznog projektila – naprednijeg tipa raketne tehnologije dizajnirane da zaobiđe sustave za otkrivanje projektila. Sjeverna Koreja je ukupno tri puta testirala te projektile.

Međutim, sjevernokorejski analitičar Ankit Panda rekao je da Kimova odsutnost i način na koji je to objavljeno u medijima za opisivanje lansiranja upućuju na to da je ovaj test bio namijenjen provjeri da raketni sustav radi kako bi trebao, a ne da se pokaže nova tehnologija.

BLUF: in ’17, NK presented these launches as a much bigger deal (KJU guided them, front-page news). The message? “We have new missiles and you should know they work.”

Now, it’s a fact-of-life: we have missiles, they work, and we’ll occasionally test them to make sure they work. https://t.co/JWjGQ0v99z









