(FOTO) ‘OVO JE JAKO, JAKO JEZIVO!’ Pogledajte kako izgledaju plaže u Floridi nakon ponovnog otvoranja

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Guverner Floride (SAD) Ron DeSantis rekao je na konferenciji za novinare u petak da bi lokalne vlasti morale otvoriti svoje plaže i parkove.

Najava dolazi samo dva tjedna nakon što je DeSantis uveo državnu blokadu i zatvorio plaže kako bi usporio širenje koronavirusa. Neki dužnosnici već su primijenili odluku.

Beaches in Jacksonville, Florida, reopen with restrictions amid coronavirus pandemic https://t.co/Ooylxr4Km4 pic.twitter.com/MKPriELwpL — CBS News (@CBSNews) April 18, 2020

Na sjevernoj Floridi, plaže okruga Duval otvorile su se u petak popodne, iako će ih ljudi moći posjetiti tek od 6 do 11 te od 17 do 20 sati.

Okupljanja više od 50 ljudi i dalje će biti zabranjena.

Florida Gov. Ron DeSantis said today that local authorities should feel free to reopen their beaches and parks https://t.co/EF92RPRtDq — The Daily Beast (@thedailybeast) April 17, 2020

Vlasti na Floridi suočene su s kritikama zbog toga što su dozvolile da državne plaže ostanu otvorene za vrijeme proljetnih raspusta, a mnogi mladi turisti razboljeli su se zbog toga.

No predsjednik Trump pozvao je Amerikance da nastave raditi kao i obično do 1. svibnja.

Jacksonville Beach reopened 26 minutes ago. This is a live picture. pic.twitter.com/tC6voQ3BAn — Travis Akers (@travisakers) April 17, 2020

“This move is so dumb that I had to make sure it wasn’t fake news,” one city commissioner tweeted. “You guys, it isn’t fake news.”https://t.co/NmBbBIDLe8 — Sam Stein (@samstein) April 18, 2020