(FOTO) SNIMLJENA UNUTRAŠNJOST PREKRCANOG AVIONA: Posada odlučila poletjeti iako je u njemu bilo previše ljudi!

Oko 640 ljudi spašeno je u evakuacijskom letu iz Kabula čije su slike obišle svijet, potvrdio je to izvor iz američkog Ministarstva obrane portalu za sigurnost Defense One.

Zrakoplov C-17 Globemaster III inače nije predviđen za prijevoz toliko velikog broja ljudi, radi se o teretnom vojnom zrakoplovu, i vjeruje se da je ovo bio let s možda i najviše putnika.

Amerikanci u početku nisu planirali ukrcati toliko ljudi, no kad su uspaničeni Afganistanci uspjeli prijeći preko poluotvorene rampe u zrakoplov povratka nije bilo.

One koji su bili, uvjetni rečeno, “višak putnika”, nisu istjerali iz zrakoplova, već je posada odlučila poletjeti.

“Otprilike 640 afganistanskih civila iskrcalo se iz zrakoplova kada je stigao na odredište u Katar”, potvrdio je dužnosnik Ministarstva obrane.

