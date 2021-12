(FOTO) OPET JE ULOVLJEN Pogledajte kako britanski premijer u vrijeme najstrožeg lockdowna pije vino i jede sir u povećem društvu

Fotografija na kojoj se vidi kako britanski premijer Boris Johnson tijekom prvog lockdowna prošle godine pije vino s osobljem Downing Streeta procurila je u javnost. The Guardian je objavio fotografiju na kojoj se vidi kako 15. svibnja premijer sjedi s društvom u vrtu Downing Streeta.

Na fotografiji se vidi kako za stolom sjede premijer, njegova tadašnja zaručnica Carrie Symonds i još dvoje ljudi, a ispred njih na stolu su bile boce vine i plate sa sirevima.

U njihovoj blizni, ali za drugim stolom, sjedila su četiri druga člana osoblja, a isto tako devetero njih se okupilo oko stola na travi, dok je još dvoje sjedilo u blizini.

To ne bi bio problem da prema pravilima socijalnog distanciranja koja su u to vrijeme vrijedila u Velikoj Britaniji, druženje između kućanstava bilo je ograničeno na dvije osobe, koje su se mogle sastajati samo na otvorenom i na udaljenosti od najmanje 2 metra.

NEW: Downing Street staff and Boris Johnson pictured drinking wine in the No 10 garden last May when the rest of the country was limited to meeting just one other person socially outdoors.

Via @guardian https://t.co/Am9Z0qUxo1 pic.twitter.com/T7VTL2nSwh

— Paul Brand (@PaulBrandITV) December 19, 2021