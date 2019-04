(FOTO) Odjeknula osma eksplozija u Šri Lanki, preko 156 mrtvih u terorističkim napadima!

U okolici Colomba u Šri Lanki, odjeknula je nova eksplozija, sedma u nizu. Iz policije su za AFP kazali kako je u ovoj eksploziji poginulo dvoje ljudi, a ubrzo nakon toga odjeknula je i osma eksplozija u Colombu, u naselju Dematagoda.

Poginulo je više od 156 osoba, a više od 400 je ranjeno. Napadnuto je više lokacija, uključujući crkve i hotele u glavnome gradu.

Po društvenim mrežama kruže stravične fotografije napada, a broj poginulih i ranjenih raste iz sata u sat. Kako stvari za sada stoje, radi se o simultanim terorističkim napadima diljem ove države.

My thoughts and prayers with those affected by the horrific terrorist attack in Sri Lanka. #srilankaterrorattack pic.twitter.com/dHmK8XUa03

@lordnickbourne @patel_hilary Our thoughts and prayers to the victims in Sri Lanka following explosions targeted mainly at the Christian community. These are sickening attack on churches at a time when worshippers were celebrating the most important day of the year for Christians pic.twitter.com/999tqeKvJe

— Hindu Think Tank UK (@HindusinUK) 21. travnja 2019.