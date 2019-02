(FOTO) KATASTROFA U INDIJI: 89 ljudi umrlo od trovanja alkoholom!

Najmanje je 89 ljudi umrlo jer su pili otrovni alkohol kućne radinosti na sjeveroistoku indijske države Assam, a oko 200 drugih je hospitalizirano, rekao je vladin dužnosnik u subotu.

Dva tjedna prije toga više od 100 ljudi umrlo je na sjeveru Indije jer su pili toksični alkohol.

– Svakih 10 minuta dobivamo izvješća o žrtvama s različitih mjesta. Dosad je oko 200 ljudi u bolnicama, a mnogi od njih su kritično – rekao je asamski ministar zdravlja Biswa Sarma za Reuters u telefonskom razgovoru.

– Liječnici iz obližnjih okruga i drugi medicinski kolege bave se ovom kritičnom situacijom – rekao je Sarma nakon obilaska pacijenata u Jorhatu, smještenome oko 300 kilometara istočno od državnoga financijskoga središta Guwahati.

Umiranje od ilegalno proizvedenog alkohola uobičajeno je u Indiji, gdje mnogi ljudi nemaju novca da ga legalno kupe.

Vjeruje se da su zadnja dva incidenta najsmrtonosnija nakon sličnog slučaja 2011. u Zapadnom Bengalu kad je umrlo 172 ljudi.

Među onima koji su umrli od otrovnog alkohola je i veći broj žena te radnika s plantaže koji su upravo primili svoje tjedne plaće.

