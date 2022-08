(FOTO) JE LI OVO NAJGLUPLJI POTEZ RUSKIH PLAĆENIKA IKAD? Nacrtali si metu na čelu za moćni HIMARS. ‘Putinov kuhar’ možda je spasio živu glavu

Posljednjih nekoliko dana društvenim mrežama kruži fotografija tajanstvene ruske paravojne skupine plaćenika Wagner kako zajedno poziraju ispred kuće na kojoj se vidi tabla, a moguće i adresa.

Upravo se zbog toga pojavila teorija da su Ukrajinci iskoristili sliku kako bi otkrili gdje je sjedište Wagnerovaca u Popasni pa ga nekoliko dana kasnije gađali.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog uvjeren je da je slika autentična te da su se plaćenici sami razotkrili.

“Čini se da je lokacija otkrivena pomoću slike koju su napravili ruski propagandisti”, napisao je Anton Gerašenko te objavio dvije fotografije Wagnerovaca koji poziraju ispred kuće te nakon uništenja.

⚡️HIMARS hit a Wagner mercenaries base in Popasna on occupied territories.

Wagner group is a private “army” of Putin, responsible for atrocities all over the world, including 🇺🇦.

It seems that the location was found out from 📷 made by 🇷🇺 propagandist. pic.twitter.com/67SrVSfnyG

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 14, 2022