(FOTO) HOROR: Više ljudi izbodeno u trgovačkom centru

Više ljudi izbodeno je u trgovačkom centru Muray Hill u Oregonu , navodi tamošnja policija.

Policija je detektirala osumnjičenog za napade. Jedna osoba je preminula, a još se ne zna broj ozlijeđenih.

Navodno je policija prvotno pozvana radi pljačke u banci u blizini, gdje se čini kako je upravo preminula osoba i bila ozlijeđena. No zasad nema službene potvrde.

Policijski očevid je u tijeku, prenosi n1.

We are on scene of breaking news in Beaverton a stabbing at the Wells Fargo off SW Teal. Getting details as we can. pic.twitter.com/axRu5oVPW1

— John Hendricks (@JohnKPTV) December 18, 2019