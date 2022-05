(FOTO) ‘BRANITELJI MARIUPOLJA HEROJI NAŠEG DOBA’ Stižu potresne slike evakuacije ranjenih ukrajinskih boraca iz Azovstala

Ukrajinska vojska objavila je u utorak da radi na evakuaciji preostalih vojnika iz njihovog posljednjeg uporišta u opkoljenoj luci Mariupolj, prepuštajući kontrolu nad tim gradom Rusiji.

Evakuacija je vjerojatno označila kraj najdulje i najkrvavije bitke u ratu i značajan poraz za Ukrajinu.

Mariupolj je u ruševinama nakon ruske opsade u kojoj je ubijeno više desetaka tisuća ljudi, tvrdi Ukrajina.

So #Azovstal defenders are transported safety. Now we will be working on their #exchange. Thank you God and everyone who performed this tremendous and dangerous operation of getting them out. #StandWithUkraine pic.twitter.com/fKhOuiiHB0

— Kira Rudik (@kiraincongress) May 17, 2022