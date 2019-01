(FOTO) BEZUMNI SAUDIJCI: Ova djevojka odrekla se Islama! Sada joj prijeti smrtna kazna

Djevojka iz Saudijske Arabije, Rahaf Mohammed al-Qunun odrekla se islama, a zatim i zabarikadirala u hotelskoj sobi u Bangkoku. Od roditelja je pobjegla kada su bili na odmoru u Kuvajtu prije tri dana i od tada moli za azil. Tvrdi da se ne može vratiti kući jer će ju “roditelji ubiti”.

Iz Bangkoka je pokušala otići u Australiju, no pronašli su ju službenici iz Saudijske Arabije koji su joj zaplijenili putovnicu. Rekli su joj da će ju vratiti natrag u Kuvajt roditeljima. Nije ih poslušala i nije se vratila, već se zaključala u sobu u hotelu u Bangkoku.

Službenici su joj uzeli putovnicu jer je njezin rođak prijavio da putuje bez pratnje muškarca.

“Moja braća i obitelj čekaju me u saudijskoj ambasadi u Kuvajtu. Ubit će me, život mi je u opasnosti. Prijete mi da će me ubiti za svakakve trivijalne stvari ” rekla je za Reuters. U nekoliko videa i objava na Twitteru Rahaf moli za azil i zaštitu.

18 year old Saudi woman Rahaf Mohammed Al-Qunun is being held at #Bangkok airport, her passport confiscated by #SaudiArabia which prevented her from continuing to #Australia. She wants to seek asylum, fears she will be killed if forced back to #Riyadh. Needs access to #UNHCR! pic.twitter.com/7yEGI1KKcb

— Phil Robertson (@Reaproy) January 6, 2019