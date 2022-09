FLORIDA SA STRAHOM IŠČEKUJE UDAR! Golemi uragan stiže: ‘Ovo je ekstremna situacija, opasna po život, ostavit će neizbrisiv trag”

Stanovnici priobalnog područja Floride u SAD-u zabarikadirali su prozore daskama, ispraznili supermarkete te se evakuiraju u skloništa, budući dolazi oluja Ian, koji je ojačao u iznimno opasan uragan 4. kategorije, priopćio je američki Nacionalni centar za uragane (NHC).

NHC je naveo da se Ian kreće oko 130 kilometara jugozapadno od Punta Gorde na Floridi s udarima vjetra od 250 kilometara na sat.

U utorak je Ian prošao kroz Kubu, kada je cijela država ostala bez struje, dok se večeras očekuje da će pogoditi obalu Floride.

Vjetrovi snage uragana počinju se širiti prema unutrašnjosti središnje Floride jer je središte uragana Ian samo 70-ak kilometara jugozapadno od Punta Gorde na Floridi. Upozorenje na ekstremni vjetar izdano je za Sarasotu i Charlotte.

“Ovo je ekstremno opasna situacija, opasna po život!”, stoji u upozorenju.

Meteorološka postaja u blizini otoka Sanibel na Floridi nedavno je izvijestila o vjetrovima s udarima od preko 150km/h.

#HurricaneIan was pictured from the space station on Sept. 26, 2022, as the storm was just south of Cuba gaining strength and heading toward Florida. pic.twitter.com/LBDLTP7J6N

— International Space Station (@Space_Station) September 27, 2022