FINANCIJSKA PREVARA STOLJEĆA: Angela Merkel na sudu zbog tvrtke za koju je žestoko lobirala

Autor: Dnevno

Najveća afera u Njemačkoj od završetka Drugog svjetskog rata, afera Wirecard u kojoj je nestalo 1,9 milijardi eura, pri čemu je ta kompanija ostala dužna još 3,2 milijarde eura, kulminirala je svjedočenjem njemačke kancelarke Angele Merkel pred istražnim povjerenstvom Bundestaga.

Kancelarka je morala odgovoriti na pitanje zašto je žestoko javno lobirala za tu tvrtku samo nekoliko mjeseci prije njezina konačnog pada, odnosno otkrića prijevare, piše Večernji.

Kancelarka je lobirala za Wirecard kod najmoćnijg čovjeka u Kini

Iz administracije se tvrdi da Merkel nije u to vrijeme znala da u Wirecardu ima nekih nepravilnosti koje su razotkrivene nakon što je u bilanci tvrtke pronađena rupa od 1,9 milijardi eura, no dio zastupnika njemačkog parlamenta smatra da je u slučaju Wirecarda njemačka vlada bila pristrana prema kompaniji te je zažmirila na optužbe za neregularnosti u poslovanju koje su očito dovele do njezine propasti.

Postavljeno je pitanje zašto je pri posjetu Kini u rujnu 2019. spomenula planirano Wirecardovo preuzimanje jedne kompanije u Kini te je li tvrtku podupirao i neki viši dužnosnik njezina kabineta.

“Kancelarka je lobirala za Wirecard kod najmoćnijeg čovjeka u Kini”, rekao je Fabio De Masi, jedan od zastupnika koji će voditi javnu istragu pitajući se zašto je to za Merkel bio takav prioritet. Kancelarka je zanijekala pogrešku oko puta u Kinu.









Tvrtka Wirecard bila je dobar kanal za one koji su se bavili internetskim kockanjem i klađenjem ili internetskom pornografijom. Umjesto da se novac šalje izravno sa svojih kreditnih kartica ili sa svojeg računa, on se uplaćuje na Wirecard te onda s njega na račune online kockarnica ili kladionica, PornHuba ili nekog sličnog portala za pornografiju. Privatnost bi na taj način trebala biti zajamčena.

U stečajnom je postupku ove tvrtke otkaz je dobilo 730 zaposlenika, a preostala sredstva rasprodana su za samo 100 milijuna eura.