(VIDEO) FENTANILSKA GROZNICA UNIŠTAVA SAD: Moćna droga postaje sredstvo narko kartela protiv Trumpa

Fentanilsko ludilo zahvatilo je SAD, naročito nakon pobjede Donalda Trumpa.

Osim fentanilske groznice u SAD-u ništa bolje nije ni u Kanadi. Što je tomu razlog nije teško pohvatati, a ova opaka droga koristi se kao sredstvo destabilizacije Kine i Rusije.

Svake godine 30% ovisnika više

Velika promjena strateškog plana vezanog za narkotike dogodila se prije par godina kada su Sinaloa, Juarez i Los Zetas narko karteli iz Meksika fokus s kanabisa i kokaina prebacili na kristalni metamfetamin (Crystal Meth) i opioidne droge, među kojima se nalazi i spomenuti fentanil. Samo je u Kanadi prošle godine umrlo 4.000 ljudi od predoziranja, a u SAD-u je brojka i desetak puta veća te iznosi više od 60% smrti predoziranjem od svih vrsta narkotika. Problem nastaje jer karteli relativno velike količine droge mogu prenositi i putem ‘mula’, civilnih kurira – ne samo uobičajenim tunelima ili avionima. Dok su opijum, morfij, tramadol ili metadon već uvriježeni u široj uporabi među narkomanima, fentanil je i do četrdeset puta snažniji od heroina, te sto puta jači od morfija – zato je krivac za 50% svih opioidnih predoziranja u Americi.

Injekcija, šmrkanje, kožni flaster ili oralna ‘bombica’ tako ekspresno djeluju na korisnika uzrokujući intenzivnu i brzoprolaznu reakciju blaženstva koju vrlo skoro zamijene povraćanje, sedacija i teška ovisnost. Ljudi se preko noći pretvaraju u uličare, propalice i kriminalce kojima društvene norme i osuda ne znače gotovo ništa, a najmanje tri puta dnevno ulaze u napast konzumacije. Lijek kojeg je otkrio Paul Janssen davne 1960. tek je 2017. uveden u listu sintetičkih lijekova, a paralelno je krenuo i povećani uvoz putem crnih tržišta s američkog juga. Kako ga je DEA odobrila sedam godina ranije, Janssen Pharmaceutica stvorila je svojevrsnu naviku među legalnim i ilegalnim korisnicima pa su današnje povišene zalihe većinom s eksternih tržišta poput kineskog (s obzirom da je u SAD-u odobrena proizvodnja oko 2 tone uz striktni nadzor).

‘Duboka država’ protiv Trumpa?

Zlouporaba je veća u područjima gdje je temperatura niža, pa su rekordne zalihe uobičajene za sjever Engleske, Kanadu, sjever SAD-a i Estoniju dok se u Rusiji i dalje najviše koriste heroin i krokodil. Karteli su se fokusirali na mješavinu fentanila i kokaina, a područja raspačavanja ograničena su na Dayton, Chicago, Detroit i Philadelphiju. Ilegalni tranzitni laboratoriji uočeni su u Kaliforniji gdje se fentanil prepakira u Oksikodon ili Xanax. Tzv. ‘China White’ odgovoran je za 82% predoziranja fentanilom na koji monopol drže Meksikanci čija se sfera djelovanja širi upravo povećanom uporabom te droge, ponajviše u Australiji i Novom Zelandu kao novim tržištima. SAD se posebno kritizira jer izuzev legalnog propisivanja (oko 4% slučaja predoziranja) fentanil koristi i za smrtnu kaznu čime ne daje dobar primjer široj javnosti.

S tim da se tijekom akcije protiv opioidne krize razvio i novi oblik – remifentanil, koji je i do 200 puta snažniji od morfija. Ili Carfentanil, snažniji i do 10.000 puta. Kolika je potencijalna opasnost, govori činjenica da uporaba fentanila na novim tržištima svake godine raste i do 30%. Najpoznatiji korisnici su bili Michael Jackson i Prince, te se njihove smrti povezuje s epidemijom koja je medijskim eksponiranjem samo dodatno produbljena. Zato ne čudi da se i Trumpova administracija oglasila s ‘teorijama zavjere’ o namjernoj destabilizaciji od strane kanala ‘Duboke države’. Dark Web također služi kao još jedan izvor krijumčarenja pa je ‘poplavu’ teško i kontrolirati. Nije poznato koliko profita izvlače narko karteli, postoji li šira agenda priče i koristi li se droga i u Hrvatskoj, no jedno je sigurno – dobili smo heroin budućnosti čiju uporabu je gotovo nemoguće zaustaviti…