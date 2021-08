EUROPA SE TOPI! NA MEDITERANU PAO NOVI TEMPERATURNI REKORD: Stiglo upozorenje za cijeli jug kontinenta, ni Hrvatska nije iznimka

Toplinski val koji ovih dana “topi” Hrvatsku osjeća se i u ostatku Europe.

Tako je u Španjolskoj zabilježena rekordna temperatura, i to u gradu Montoru u južnoj pokrajini Cordobi gdje je izmjereno 47,4 Celzijevih stupnjeva, objavila je u nedjelju državna meteorološka agencija (AEMET).

Temperatura je zabilježena u subotu u 17:00 sati po lokalnom vremenu, a viša je od prethodnog rekorda zabilježenog na istome mjestu 13. srpnja 2017.

Nedugo nakon toga u zračnoj luci u Cordobi zabilježeno je 46,9 Celzijevih stupnjeva. Toplinski val koji je zahvatio Španjolsku nastavlja se i ove nedjelje s temperaturama koje u nekoliko pokrajina iznose i više od 45 Celzijevih stupnjeva.

Španjolska meteorološka agencija ističe da su ovakve temperature puno više od uobičajenih sezonskih normi i posljedica su vala vrlo vrućeg zraka iz Sjeverne Afrike.

U razdoblju između 2011. i 2020. u Španjolskoj je evidentirano dvostruko više toplinskih valova nego u bilo kojemu od prethodna tri desetljeća.

Osim vrućina, Mediteranom bjesne i požari. Protekla dva tjedna u Grčkoj i Turskoj bila su paklena, a na ruku im ne idu ni visoke temperature ni nedostatak kiše, prenosi Zimo.

Program Copernicus svakog dana objavljuje kartu najugroženijih područja od požara. Na karti se može lako vidjeti na kojim je područjima rizik od izbijanja požara ekstremno visok pa sve do područja na kojima je veoma nizak, a označena su i aktivna požarišta.

15 August #EFFIS Fire Danger Forecast

No significant improvement:

Extreme & very extreme conditions over large areas of 🇪🇸🇬🇷🇹🇷, in #Sardegna #Sicilia, Lazio & south🇮🇹, central & south🇵🇹, in 🇩🇿, west🇹🇳 & 🇲🇦

Hotspots in south of🇫🇷, 🇭🇷🇲🇪🇦🇱🇲🇰

Stabilisation of fire situation in🇬🇷🇹🇷 pic.twitter.com/d3sIz5PCjV

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 15, 2021