EU po drugi put odobrila odgodu izlaska Velike Britanije

Autor: Hina

Čelnici 27 zemalja članica dogovorili su na svom izvanrednom summitu odgodu roka za izlazak Velike Britanije do 31. listopada.

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk poručio je kratko iza ponoći preko Twittera da je postignut dogovor o odgodi i da se uskoro sastaje s britanskom premijerkom Theresom May da je upozna s odlukom. Tusk u svojoj poruci ne spominje datum do kada je odgođen Brexit.

Prema više diplomatskih izvora, izlazak Velike Britanije iz EU- a odgođen je do 31. listopada.

To je druga odgoda koju Europsko vijeće odobrava. Na summitu 21. i 22. ožujka čelnici 27 zemalja odobrili su odgodu do 22. svibnja pod uvjetom da sporazum o razdruživanju bude potvrđen do 29. ožujka, prvotno predviđenog datuma za izlazak. Budući da sporazum o razdruživanju nije potvrđen, preostao je drugi datum, 12. travnja do kojeg se Velika Britanija treba izjasniti što kani dalje poduzeti s brexitom.

Premijerka May ni nakon trećeg odbijanja u parlamentu nije odustala od sporazuma o razdruživanju koji je dogovorila s EU-om i ponovno je prošli tjedan zatražila odgodu do 30. lipnja. Nakon što je postalo jasno da ne može dobiti potrebnu većinu među zastupnicima svoje Konzervativne stranke, May je prošli tjedan odlučila pozvati oporbene laburista kako bi uz njihovu pomoć progurala sporazum o razdruživanju.

Većina zemalja bila je za dulju odgodu, do kraja ove godine ili do proljeća sljedeće, ali je Francuska bila protiv i tražila da se produljenje odobri do 30. lipnja kako je tražila premijerka May. Na kraju je pronađen kompromis do 31. listopada kada istječe mandat sadašnjoj Komisiji.

Velika Britanija će dakle morati održati europske izbore 23. svibnja. Čelnici su također dogovorili da će o Brexitu ponovno razgovarati na svom redovitom summitu u lipnju, ali ne o datumu, nego o ponašanju Velike Britanije, od koje se očekuje da kao odlazeća zemlja ne ometa funkcioniranje EU-a.