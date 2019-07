Erdogan izdao HITNO NAREĐENJE: Na jugu Turske snažne eksplozije i vojska u pripravnosti!

Eksplozija automobila na jugoistoku Turske u gradu Rejhanliju, u kojoj su poginula tri Sirijca, moguć je teroristički čin, izjavio je danas predsjednik Turske Redžep Erdogan. Erdogan je također dodao da su istražitelji već na licu mjesta, prenosi novinska agencija Reuters.

Predsjednik Turske izdao je naredbu da vojska bude u stanju pripravnosti. Neimenovani izvori agencije kažu da je uzrok eksplozije prijevremena detonacija prsluka sa eksplozivom koji je nosio jedan od putnika automobila. Prema njihovim riječima, istraga je pokrenuta kako bi se utvrdilo da li su putnici automobila imali veze s terorističkom grupacijom, tzv. Islamskom državom.

Reuters navodi da se u gradu Rehanliju nalazi više tisuća izbeglica iz Sirije.

UPDATED-Car explosion in southern Turkey kills three. Click for the video: https://t.co/PQIU4mCMtx pic.twitter.com/IUXC0w3p2w

Two people killed and a number of others injured today due to car bomb explosion in Reyhanli town in Hatay province in southern #Turkey. pic.twitter.com/WhhoyvgEu1

— On the Ground News (@OGNreports) July 5, 2019