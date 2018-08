Elon Musk suočen s tužbama ulagača: Hoće li isplatiti 72 milijarde dolara?

Bombastična najava osnivača i izvršnog direktora Tesle Elona Muska da razmišlja o povlačenju dionica tog proizvođača električnih automobila s burze rezultirala je tužbom ulagača koji su zbog toga izgubili milijune dolara

Musk je prošloga tjedna poručio kako razmišlja o delistiranju Tesle, ocijenivši da je to za tu kompaniju “najbolji put naprijed”.

To je najavio prvo na Twitteru, a ne putem službenih regulatornih kanala za objavljivanje za tržište važnih vijesti.

Investor support is confirmed. Only reason why this is not certain is that it’s contingent on a shareholder vote. https://t.co/bIH4Td5fED

— Elon Musk (@elonmusk) 7 August 2018