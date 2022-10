ELON MUSK DIGAO UKRAJINCE NA NOGE, RAZBJESNIO I ZELENSKOG! Lupio, pa ‘ostao živ’: ‘Ponovi ovakvo što, ni Starlink te neće spasiti’

Nakon što je Elon Musk na Twitteru objavio prijedlog kako zaustaviti rat u Ukrajini, kao i anketu u kojoj pita pratitelje slažu li se s njim, izazvao je pravu lavinu reakcija u Ukrajini te izazvao bijes brojnih Ukrajinaca.

Reagirali su savjetnik Zelenskog Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko, ali i sam ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Evo kakvo je rješenje ponudio Musk:

“Ukrajinsko-ruski mir:

– Ponoviti izbore anektiranih regija pod nadzorom UN-a. Rusija odlazi ako je to volja naroda.

– Krim formalno dio Rusije, kao što je bio od 1783. (do Hruščovljeve greške).

– Vodoopskrba Krima osigurana.

– Ukrajina ostaje neutralna”, napisao je Musk.

“Ovo je vjerojatni ishod na kraju. Samo je pitanje koliko ljudi mora umrijeti prije toga”, napisao je Musk, dodavši da je i jedan od mogućih ishoda nuklearni rat.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).









– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022