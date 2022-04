EKSTREMNI LOCKDOWN U KINI! Ljudi na rubu očaja, zatvorenost postaje neizdrživa. Stroge mjere izazivaju sve veći bijes stanovništva

Dramatične scene dolaze iz Kine, točnije iz Šangaja, velegrada koji je ovih dana opet u totalnom lockdownu. Naime, kineske vlasti pokušavaju drakonskom politikom nultog covida suzbiti širenje koronavirusa. No, njihove ekstremne mjere sve manje djeluju, a stanovništvo se sve više buni protiv zatvorenosti u domovima koja postaje neizdrživa. Naime, izlaziti smiju jedino na covid-testiranje ili liječenje.

“Provjerila je njegovu autentičnost: ljudi koji vrište kroz prozore nakon tjedan dana potpunog zatvaranja ne mogu napuštati svoj stan iz bilo kojeg razloga”, dodao je.

Residents in #Shanghai screaming from high rise apartments after 7 straight days of the city lockdown. The narrator worries that there will be major problems. (in Shanghainese dialect—he predicts people can’t hold out much longer—he implies tragedy). pic.twitter.com/jsQt6IdQNh

Druga jeziva snimka dolazi iz Šangaja, a na kojoj se vidi odgovor vlasti – dron koji leti iznad grada, iz kojeg preko razglasa robotski glas poručuje stanovnicima da budu tihi i poštuju covid-restrikcije.

“Kontrolirajte želju svoje duše za slobodom. Ne otvarajte prozore i ne pjevajte”, poručuje glas iz drona.

As seen on Weibo: Shanghai residents go to their balconies to sing & protest lack of supplies. A drone appears: “Please comply w covid restrictions. Control your soul’s desire for freedom. Do not open the window or sing.” https://t.co/0ZTc8fznaV pic.twitter.com/pAnEGOlBIh

— Alice Su (@aliceysu) April 6, 2022