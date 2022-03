EKSPLOZIJE I SIRENE: Prekid vatre u Mariupolju, Rusi tvrde da su otvorili humanitarne koridore. U nuklearkama radnici iscrpljeni

Deseti je dan ruske invazije na Ukrajinu. Vode se velike bitke diljem Ukrajine, počeli su i žestoki medijski ratovi u otkazivanju protivničkog sadržaja. Rusi su zauzeli najveću nuklearnu elektranu u Europi. Eksplozije i sirene čuju se u većini ukrajinskih gradova. Ukrajinski predsjednik Događaje pratite iz minute u minutu na našem portalu.

8:30 Elon Musk ne želi blokirati ruske medije

Elon Musk tvrdi kako su su ga neki strani dužnosnici zamolili da njegov satelit Starlink ”blokira sve ruske medije”, što je on odbio.

”To nas možete samo natjerati. Ispričavam se što podržavam slobodu govora”, napisao je. Nije jasno o kojim se to stranim diplomatima radilo, no naglasio je kako nije riječ o Ukrajini.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.

Sorry to be a free speech absolutist.

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022