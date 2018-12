EKSPLOZIJA U ŠKOLI: Uhićen muškarac, sumnja se na terorizam

Muškarac je uhićen danas u Švedskoj u vezi s eksplozijom u tehničkoj školi na jugu zemlje, priopćila je policija te dodala da istražuje incident za koji se sumnja da je teroristički čin.

U eksploziji u visokoj školi Tekniska Skolan u središtu Hassleholma nitko nije ozlijeđen, rekla je policija.

Policajci i stručnjaci pretražuju školu. Pretražuje se i osumnjičenikov dom. Muškarac, u dobi od 20-ak godina, uhićen je pored škole, rekao je lokalni policijski zapovjednik.

