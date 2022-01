EKSPLOZIJA DIGNULA U ZRAK STOTINE ZGRADA! Beživotna tijela leže po ulicama, ne zna se broj mrtvih: Tragedija je golema

Ogromna eksplozija do koje je došlo u ruralnoj Zapadnoj regiji Gane u četvrtak je sravnila sa zemljom stotine zgrada i usmrtila nepoznat broj stanovnika kada se kamion koji je prevozio eksploziv do rudnika zlata sudario s motociklom.

Lokalni mediji objavili su video snimke, čija autentičnost nije potvrđena, no na njima se vidi veliko mjesto eksplozije na kojem su ostaci srušenih zgrada u obliku hrpe drva, cigle i iskrivljenog metala.

Fotografija koju je podijelio član lokalnog vijeća prikazuje duboki krater u epicentru eksplozije, dok se na jednoj snimci vide dva tijela na tlu, prekrivena prašinom.

Zamjenik glavnog ravnatelja Nacionalne organizacije za upravljanje katastrofama, Seji Saji Amedonu izjavio je da je uništeno 500 zgrada. Regionalni službenik za hitne slučajeve rekao je lokalnim medijima da je vidio 10 mrtvih tijela.

Stanovnicima je savjetovano da zbog svoje sigurnosti napuste to područje i odu u obližnje gradove, navodi se u priopćenju policije.

