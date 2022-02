EGZODUS IZ UKRAJINE! Privatni avioni masovno lete iz Kijeva. Bogati Ukrajinci bježe glavom bez obzira

Autor: Dnevno.hr

Ne popuštaju napetosti na rusko-ukrajinskoj granici te su vlade drugih država ovih dana svojim državljanima poručile da napuste Ukrajine. No, oni nisu jedini koji napuštaju zemlju. Kako pišu ukrajinski mediji, a pogotovo Ukrajinska pravda, najtiražniji kijevski dnevni listi, krenuo je i egzodus najbogatijih Ukrajinaca, uključujući i oligarhe.

Ukrajinski oligarsi i poslovni ljudi napuštaju Ukrajinu čarter letovima. Prema Ukrainskoj pravdi, tijekom nedjelje iz Kijeva je poletjelo oko 20 čartera i privatnih zrakoplova.

Jedan od privatnih zrakoplova koji su u nedjelju uočen kako napušta Ukrajinu u vlasništvu je najbogatijeg čovjeka Ukrajine, Rinata Ahmetova, čija se vrijednost prema Forbesu procjenjuje na oko 8 milijardi dolara. Ahmetov je prema Forbesov listi najbogatiji Ukrajinac, a vlasnik je nogometnog kluba Šahtar. Njegov zrakoplov s oko 30 mjesta zamijećen je kako leti prema Zürichu.

Luda opravdanja

No, navodno sam Ahmetov napustio je zemlju 30. siječnja.

Istog dana Ukrajinu je napustio i milijarder Boris Kolesnikov koji je odletio u Prag. On kaže da je odletio samo zrakoplov, ali ne i on. On je, navodno, i dalje u Kijevu te tvrdi da je njegov je zrakoplov odletio u Prag na održavanje.

Drugi najbogatiji čovjek Ukrajine Victor Pinčuk, navodno je također otišao potkraj prošlog mjeseca. Njegovo bogatstvo se procjenjuje na 5 milijardi USD, a navodno otišao je u Beč.

Privatni avion za 50 osoba naručio je i zamjenik stranke Oporbena platforma – Za život (OPPL), milijunaš Igor Abramovič. Prema pisanju Ukrajinske Pravde, ovaj zrakoplov iz Kijeva u Beč preveo je članove obitelji članova stranke kao i Abramovičeve poslovne partnere. On pak kaže da je otišao na “poslovni sastanak i provod”.

Zgazio pješaka

Poslovni čovjek i saborski zastupnik Vadim Novinsky napustio je Ukrajinu 10. veljače na letu Kijev-München.









Istog dana Oleksandar Jaroslavski, koji spada u deset najbogatijih Ukrajinaca, otišao je iz zemlje, a navodno njegova autopovorka koja je išla prema kijevskom aerodromu zgazila je pješaka, ali to nije, piše Ukrajinska pravda, spriječilo oligarha da odleti.

Izbjegavanje putovanja u Rusiju

U nedjelju su, prema publikaciji, poslovni ljudi Andrei Stavnitser i Vadim Nesterenko odletjeli iz Ukrajine.

Podsjetimo, hrvatske su vlasti savjetovale u subotu svojim državljanima da napuste Ukrajinu, priključivši se brojnim državama koje su to učinile strahujući od mogućeg ruskog napada na tu zemlju. Hrvatima se preporučuje i izbjegavanje putovanja u Ukrajinu, osobito uz granicu s Rusijom i Bjelorusijom te blizu linije razdvajanja s privremeno okupiranim područjima Krima i Donbasa, priopćilo je ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij nazvao je u ponedjeljak velikom pogreškom odluku nekih zapadnih zemalja, među kojima Sjedinjenih Država i Kanade, da svoja veleposlanstva presele iz Kijeva na zapad Ukrajine.









Svjetska banka povlači dio ljudi iz Ukrajine, to objašnjavaju sigurnosnim razlozima. Svjetska banka svoj rad za područje Ukrajine nastavlja na daljinu, na protokolima koji su uspostavljeni tijekom pandemije koronavirusa.