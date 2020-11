DŽABA STE BROJILI: Trumpu se ispunila jedna želja, kreće novo brojenje glasova u Georgiji

U američkoj saveznoj državi Georgiji isponova će se brojiti glasovi, javlja CNN.

Potvrdio je to državni tajnik Georgije Brad Raffensperger, inače republikanac, a razlog je mala razlika u broju glasova između dva kandidata.

Glasovi svih birača u Georgiji, treba i to reći, nisu prebrojani do kraja, no do kraja tjedna kreće novo prebrojavanje – i to ručno!

“S ovako malom razlikom biti će potrebno prebrojavanje glasova u svim okruzima. Ovo će pomoći izgradnji povjeranja u izbore”, poručio je Raffensperger.

U Georgiji trenutno vodi Joe Biden koji ima 14.000 glasova prednosti u odnosu na Donalda Trumpa. Inače, u ovoj saveznoj državi smještenoj na jugoistoku SAD-a na predsjedničkim izborima glasovalo je više od 4,9 milijuna ljudi.

Ako Biden odnese pobjedu, bila bi to prva pobjeda jednog demokrata u Georgiji još od 1996. i Billa Clintona.