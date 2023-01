DUGO NIJE OVAKO TRESLO: 5.0 po Richteru osjetio se diljem obale, tresli su se i otoci

U Turskoj je u ponedjeljak zabilježen potres jačine 5.0 po Richteru, javlja EMSC.

Potres se dogodio u 10:38 po lokalnom vremenu (08:38 po hrvatskom), a epicentar je zabilježen u moru, 192 kilometara od Izmira, trećeg najvećeg turskog grada.

