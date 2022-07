DUDA PODBADA UKRAJINCE! U jeku pomoći protiv Rusije, traži Ukrajince priznanje zločina koje odgovara Putinovoj retorici

Autor: Ivor Kruljac

Iako su Varšava i Kijev sada bliski suradnici u jeku ruske invazije na Ukrajinu, poljski predsjednik svejedno ne zaboravlja krvavu prošlost između dviju, sada partnerskih država.

Tako je, povodom 79. obljetnice zločina u u Volhyniji iz 1943. godine u dijelu Poljske pod nacističkom okupacijom, poljski predsjednik Andrzej Duda rekao da se istina o ratnim zločinima u tzv. istočnoj Galiciji (Galicija je geografska regija između zapadne Ukrajine i istočne Poljske) mora reći jasno i glasno. Pozvao je Ukrajinu na priznanje, kako je istaknuo, sramotne istine o masakru više od 100 000 Poljaka koje su ukrajinske nacionalističke paravojne skupine počinile u Drugom svjetskom ratu.

“Ne radi se o osveti, o nikakvoj odmazdi. Vrijeme u kojem živimo to najbolje dokazuje. To je teško pitanje za Ukrajince jer su neki te paravojske smatrali herojima zbog otpora Sovjetskom Savezu i simbolom borbe za neovisnost od Moskve. One koje mi smatramo ubojicama bili su istovremeno heroji za Ukrajinu, u drugo vrijeme i s drugim neprijateljem i često su umirali od ruke Sovjeta, boreći se puni vjere za neovisnu, slobodnu Ukrajinu”, komentirao je Duda.





Ranije govorio u ukrajinskom parlamentu

Kijev do sada još nije službeno komentirao Dudinu izjavu, ali vjeruje se kako im sigurno nije drago jer spominjanje ukrajinskih kolaboracionista s nacistima u Drugom svjetskom ratu, daje snagu Putinovim argumentima kako Ukrajinu treba denacificirati.

Poljska je do sada otvorila vrata ukrajinskim izbjeglicama i postala logističko središte opskrbe Ukrajine za rat protiv Rusije. K tome, upravo je Duda 22. svibnja govorio u ukrajinskom parlamentu Radi, bivajući time prvi strani političar koji je to uradio od početka sukoba s Rusijom. Poljska vlasti također su kritički prozivale njemačkog kancelara Olafa Scholza i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona zbog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.