DRAMA U ZRAKU: Na američkom letu napadnuto osoblje, zrakoplov hitno sletio!

Na letu između Los Angelesa i Atlante došlo je do prave drame u avionu kada je pomahnitali putnik navodno prijetio terorističkim napadom i napao dva stjuarda, priopćila je policija Oklahome, gdje je avion prisilno sletio.

Osumnjičeni Stephon Jamar Duncan navodno je rekao kako će u petak navečer spustiti avion, rekli su iz policije. Nakon što je Duncan napao dva stjuarda, uskočio je pilot koji nije bio na dužnosti te pomogao da ga obuzdaju, kao i putnici, piše ABC News.

Iz američke aviokompanije ‘Delta’ priopćili su kako je zrakoplov sletio u Oklahomi, bez incidenta, a zatim ga je uhitila policija. Izvršena je pretraga zrakoplova, a nakon što je utvrđeno da opasnosti nema, let se nastavio prema Oklahomi.

Poslije uhićenja, Duncan je odveden u bolnicu nakon što se žalio na bolove u grudima, a primijećeni su i evidentni znakovi mentalnih problema, dodala je policija.

Someone tried hijacking our plane from LAX to ATL pic.twitter.com/fkPDPR60hu

— AB (@alifuckingburns) June 12, 2021