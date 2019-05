DRAMA U PARIZU: Evakuiran Eiffelov toranj, evo što se događa!

Eiffelov toranj u Parizu privremeno je zatvoren. Svi posjetitelji su žurno evakuirani jer se još uvijek nepoznati muškarac počeo penjati po njemu.

Na snimci koju je objavio ABC vidi se kako muškarac visi između trećeg i najvišeg dijela tornja. Spasilac koji mu pokušava pomoći u crvenom je iznad njega. Nije poznato kako je muškarac uopće uspio proći pored sigurnosnoga sustava. Ne zna se što muškarac zapravo želi, a glasnogovornica pariške policije javlja da je tim vatrogasaca na mjestu događaja te da su u kontaktu s muškarcem.

HAPPENING NOW: The Eiffel Tower has been closed to visitors while someone attempts to scale its side. https://t.co/OVsO4Kewe8

— ABC News (@ABC) 20 May 2019