DRAMA JE OKONČANA! Sletio je pilot koji je prijetio da će se zabiti u Walmart

Pilot malog zrakoplova koji je u subotu ujutro kružio iznad Tupela u državi Mississippi prijetio je da će letjelicu srušiti na trgovinu Walmart, objavila je policija. Policijska uprava Tupela rekla je da su Walmart i obližnja trgovina evakuirani.

Zrakoplov je počeo kružiti oko 5 ujutro i još je bio u zraku više od tri sata kasnije.

Avion je u međuvremenu nestao s radara. Na društvenim mrežama kruže fotografije aviona prizemljenog u polju, ne vide se oštećenja, vatra ili dim pa se čini da je sletio. Okružila ga je policija.

