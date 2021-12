DODIK CVRKUTAO ODUŠEVLJEN PUTINOM: ‘Postavljao mi je dodatna pitanja!’, otkrio i koji mu je savjet moćni Rus dao!

Autor: L.B.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik otkrio je kako je od ruskog predsjednika Vladimira Putina dobio važan savjet.

Komentirajući sastanak s Putinom u Kremlju, Dodik je ocijenio da je to u rangu “najviših počasti i maksimalno dostignuće u političkom smislu koje jedan čovjek s ovih prostora može doživjeti”.

Dodik je rekao i da je s Putinom pričao o “svakoj oduzetoj nadležnosti posebno, a najviše o vojsci”.

‘Nitko normalan vas ne bi mogao spriječiti’

“Pitao me je li to u skladu s Ustavom, što sam mu ja potvrdio pozivajući se na odredbe koje nama to pravo daju, ne samo Ustav, nego i Aneks jedan-A Dejtonskog sporazuma u kojem je navedeno da oružane snage entiteta – Vojska Republike Srpske i Vojska Federacije BiH ne mogu ni pod kakvim uslovima prijeći na ‘teritorij’ drugog entiteta”, naveo je Milorad Dodik.

Dodao je da je samo formiranje Oružanih snaga BiH značilo prelazak preko entitetske linije, što je suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu.

“Predsjednik je inzistirao i htio da bude upoznat, a kada mu nešto nije bilo jasno postavljao je dodatna pitanja. Na kraju mi je rekao da nitko normalan ne bi mogao da nas spriječi u našim ustavnim pravima. Putin mi je skrenuo pažnju da radimo samo ono što je u skladu s Ustavom. Mi hoćemo mir, ali isto tako i afirmaciju međunarodnog prava”, zaključio je Dodik.